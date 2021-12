Lina Wertmüller | morta la regista simbolo del cinema italiano | prima donna della storia candidata all’Oscar

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Arcangela Felice Assuntavon Elgg Spanol von Braueich, questo il nome all’anagrafe di, la più celebreitaliana,oggi 9 dicembre. Nata a Roma nel 1928,è stata lacome miglior. Il film, Pasqualino Settebellezze. Nel 2020 è arrivato per lei un Oscar onorario. Guida e icona per le registe di tutto il mondo,ha iniziato questo mestiere quando erano poche a farlo e i suoi film hanno riscosso grande successo commerciale e di critica. A dare la notiziascomparsa, un amico di famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - LaStampa : ??È morta la regista Lina Wertmüller, aveva 93 anni - marten_sa : RT @SkyTG24: È morta la regista Lina Wertmüller: aveva 93 anni - MadameSperelli : RT @Ifatticapitali: ?UltimaOra Addio a Lina #Wertmüller Prima donna ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film 'Pasq… -

È mortaWertmuller. La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, ...E' mortaWertmuller , grandissima regista di film indimenticabili come Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto e Pasqualino Settebellezze. Prima donna a essere candidata come regista ...