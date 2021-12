Lina Wertmüller | l' omaggio stasera su Rai3 con il film dal titolo più lungo nella storia del cinema

(Di giovedì 9 dicembre 2021), nel giorno della sua scomparsa,sualle 21:20: è il, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini, con ilpiùdel. L'della RAI ava in ondasualle 21:20 e passa attraverso ilFatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici. Che è anche conosciuto per essere entrato nel Guinnes dei primati come l'opera dalpiùdel: ...

... ', sai che c'è una che si chiama come te che l'hanno nominata all'Oscar, ma non sei te', perché era geloso diWertmuller era stata nominata all'Oscar. Quindi era una donna che faceva paura ...Il testo teatrale era , Amore e magia nella cucina di mamma, una storia ispirata alla figura di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. La straordinaria regista, scomparsa oggi a 93 anni , aveva più volte raccontato come non sia stata una passeggiata essere una regista di cinema, 'donna', in un mondo professionale dominato dal genere maschile. ...