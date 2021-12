Lina Wertmüller | Infinity+ la ricorda con una selezione di titoli diretti dalla celebre regista

(Di giovedì 9 dicembre 2021)con unadi, sceneggiatrice e scrittrice italiana deceduta oggi, Giovedì 9 Dicembre 2021, a Roma.ha deciso di omaggiare, con unadi 4 pellicole storiche, la leggendariache si è spenta oggi, a Roma, all'età di 93 anni. La, sceneggiatrice e scrittrice italiana è stata la prima donna nella storia a essere candidata al premio Oscar come migliorenel 1977 per il film Pasqualino Settebellezze ed ha ricevuto il premio Oscar alla carriera nel 2020., al fine di tenere ...

ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - RaiCultura : Addio a Lina Wertmüller, la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977. Aveva 93 anni. Il ric… - emmabonino : Oggi apprendo con molto dispiacere della dipartita di Lina Wertmüller, cara amica, sostenitrice di molte battaglie…

La giovanenon ci mette molto a farsi strada: fa l'assistente di Federico Fellini in La dolce vita e 8½ e nel 1963 debutta alla regia con I basilischi , un film girato con stile ..."Sono distrutta, devastata", La voce rotta, il pianto che non riesce a fermare, Rita Pavone ricorda a faticaWertmuller, la regista scomparsa a Roma a 93 anni, che l'aveva diretta nel 1964 in Il Giornalino di Gian Burrasca. Un'idea rivoluzionaria di tv per l'epoca con una giovanissima cantante a ...