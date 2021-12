Lina Wertmuller | il passato turbolento che la rese forte | Le fu tagliata la gonna di dosso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L'intervista "Corriere della Sera" della registaWertmüller per il suo novantesimo compleanno: "Ho preso un morso di De Crescenzo". "Sono stato espulso da 11 scuole. Il momento più clamoroso è stato quando la "guardia di sicurezza" è venuta all'asilo per controllarci. Ho chiesto di uscire per defecare, ma non mi hanno dato il permesso. Ho ripetuto la richiesta, ma non c'era niente. In quel momento, sono decollato. Ho posato le mutande e l'ho fatto davanti alla guardia di sicurezza".Wertmüller nasce a Roma il 14 agosto 1928 da Federico Wertmüller, un avvocato di origini svizzere e da Maria Santamaria-Maurizio, romana. Era la zia dell'attore Massimo Wertmüller. Il suo vero nome era molto lungo Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich. A scuolafu compagna di classe di Flora Carabella, futura ...