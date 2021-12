Lina Wertmüller e Enrico Job: l’amore per il marito e la nascita della loro unica figlia Maria Zulima (Di giovedì 9 dicembre 2021) La notizia della morte di Lina Wertmüller ha destato grande sconforto nel mondo dello spettacolo e in chi l’ha conosciuta. La regista ha vissuto parte della sua vita al fianco del marito Enrico Job, scomparso 13 anni fa, e alla figlia Maria Zulima, nata nel 1991. Da giovanissima, la figlia di Lina ha preso parte ad alcune pellicole, ma crescendo ha scelto poi di allontanarsi dal grande schermo. Lina Wertmüller e Enrico Job: l’amore fra cinema e vita privata Per oltre 40 anni, al fianco di Lina Wertmüller c’è stato Enrico Job, l’uomo che con lei condivideva la grande passione per ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) La notiziamorte diha destato grande sconforto nel mondo dello spettacolo e in chi l’ha conosciuta. La regista ha vissuto partesua vita al fianco delJob, scomparso 13 anni fa, e alla, nata nel 1991. Da giovanissima, ladiha preso parte ad alcune pellicole, ma crescendo ha scelto poi di allontanarsi dal grande schermo.Job:fra cinema e vita privata Per oltre 40 anni, al fianco dic’è statoJob, l’uomo che con lei condivideva la grande passione per ...

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - RaiCultura : Addio a Lina Wertmüller, la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977. Aveva 93 anni. Il ric… - rossiscarlet : RT @Iperborea_: Lina Wertmüller è stata una delle più grandi registe italiane, ma ci ha donato anche un capolavoro di canzone come “Mi sei… - Spectra_anna : RT @bvrealis: film d'amore e d'anarchia - ovvero 'Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...' (1973) dir. Lina We… -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Wertmüller Addio a Lina Wertmüller. Nei suoi film manie e vizi dell'Italia del dopo boom - Indimenticabile Lina Wertmuller, amata ma anche criticata per il suo essere fuori dalle regole. a 93 anni è morta stanotte nella sua casa di Roma. Da più di 50 una delle regine della commedia ...

Lina Wertmuller, Rita Pavone: 'Una seconda mamma'. Borgonzoni: 'Grande artista poliedrica' Così su Veronica Pivetti su Twitter ricorda la regista Lina Wertmuller scomparsa oggi a Roma a 93 anni. Lina Wertmuller, il Piccolo America: 'Grazie per la tua genialità' 'Ciao Lina, grazie per la ...

- IndimenticabileWertmuller, amata ma anche criticata per il suo essere fuori dalle regole. a 93 anni è morta stanotte nella sua casa di Roma. Da più di 50 una delle regine della commedia ...Così su Veronica Pivetti su Twitter ricorda la registaWertmuller scomparsa oggi a Roma a 93 anni.Wertmuller, il Piccolo America: 'Grazie per la tua genialità' 'Ciao, grazie per la ...