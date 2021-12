Lina Wertmuller | chi è la sua unica figlia Maria e perché la sua nascita fece scandalo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il mondo del cinema e non solo piange la scomparsa di. La geniale regista è morta nella mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, nella sua casa romana. Aveva 93 anni. Le sue opere parleranno ancora a lungo al suo posto. Oltre che a dirigere numerose pellicole ed aver vinto l’Oscar alla carriera nel 2020,è stata anche sceneggiatrice e scrittrice. Ma se la sua professione, la sua carriera, il suo lavoro sono noti ai più, forse sono in pochi a conoscere la sua vita privata. Proprio alla consegna dell’ambita statuetta la regista disse: “Voglio ringraziare tutti. Ringrazio Sofia, prima di tutti. Dedico questo Oscar — che si dovrebbe chiamare con un nome femminile: è una cosa gravissima che si chiami Oscar, dovrebbe chiamarsi Anna! Ma comunque, pazienza. Lo voglio dedicare a mio marito, a mia ...

Wertmüller, morta la regista simbolo del cinema italiano: prima donna della storia candidata all'OscarE ancora: ' In piedi per. Una donna eroica , che ha abbattuto infinite barriere con la forza della sua intelligenza, della sua tenacia e della sua bravura. Se si è aperto uno spazio ...Addio a Lina Wertmuller, muore a 93 anni la grande regista: la vita. Nata a Roma il 14 agosto 1928 da una famiglia di origini svizzere e aristocratiche, Lina Wertmüller era sposata con lo scenografo ...Lina Wertmuller, grande protagonista del cinema italiano e prima donna candidata all'Oscar per la regia, si è spenta oggi a Roma all'età di 93 anni.