Lina Wertmuller | addio al genio del cinema italiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ morta. La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Dove verrà allestita la camera ardente? La camera ardente sarà allestita in Campidoglio. La notizia è stata data dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in un tweet la ricorda come “una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia”.e l’Oscar Origine aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job, è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per ‘Pasqualino Settebellezze’. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera....