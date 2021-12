L'importanza di guardare il Very Peri senza pregiudizi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Very Peri. Un nome bellissimo, quello del Pantone color of the Year 2022. E che tinta magnifica, anche, a metà fra le sfumature più raffinate del rosso e del blu: carta da zucchero, ma anche pervinca nelle sue applicazioni più brillanti, per esempio a smalto. Ha il codice 17-3938, è stato selezionato dopo un’attenta valutazione dei suoi campi di possibile uso nella moda, nell’arredo, nel design, nei media social: una scelta che, dunque, valuta il gusto e le sensibilità di tutto il mondo che no, duole dirlo, ma non è italo-centrico, dove subito infatti si sono levati altissimi lai contro una tinta che, guarda guarda, potrebbe ricordare, molto da lontano eh ma anche un po’, l’odiatissimo viola. Il colore della Quaresima, la tinta che – un tempo, ora davvero non più – era esecrata dagli artisti, per via della proibizione di tenere spettacoli e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021). Un nome bellissimo, quello del Pantone color of the Year 2022. E che tinta magnifica, anche, a metà fra le sfumature più raffinate del rosso e del blu: carta da zucchero, ma anche pervinca nelle sue applicazioni più brillanti, per esempio a smalto. Ha il codice 17-3938, è stato selezionato dopo un’attenta valutazione dei suoi campi di possibile uso nella moda, nell’arredo, nel design, nei media social: una scelta che, dunque, valuta il gusto e le sensibilità di tutto il mondo che no, duole dirlo, ma non è italo-centrico, dove subito infatti si sono levati altissimi lai contro una tinta che, guarda guarda, potrebbe ricordare, molto da lontano eh ma anche un po’, l’odiatissimo viola. Il colore della Quaresima, la tinta che – un tempo, ora davvero non più – era esecrata dagli artisti, per via della proibizione di tenere spettacoli e ...

