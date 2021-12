Liliana significato e origine del nome (Di giovedì 9 dicembre 2021) Liliana è un adattamento del nome inglese Lilian, che è un ipocoristico di Elizabeth, la forma inglese di Elisabetta (sebbene tale etimologia non sia del tutto certa). Sia in Italia che in Inghilterra, comunque, il nome è generalmente associato al fiore giglio – lilium, in latino, e lily in inglese – a cui fa riferimento anche il nome Lilia/Lily. Lo stesso dicasi per la variante serba e croata Ljiljana che può, di fatto, essere ricondotta al termine serbocroato indicante il giglio, ljiljan. In Inghilterra l’uso di questo nome è attestato sin dal XVI secolo, ma è diventato popolare veramente solo a partire dal XIX secolo; in Italia invece il nome è piuttosto recente, e si attesta in particolare nel Centro Nord, meno nel Sud. A portarlo, nel nostro Paese, la senatrice a vita ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 dicembre 2021)è un adattamento delinglese Lilian, che è un ipocoristico di Elizabeth, la forma inglese di Elisabetta (sebbene tale etimologia non sia del tutto certa). Sia in Italia che in Inghilterra, comunque, ilè generalmente associato al fiore giglio – lilium, in latino, e lily in inglese – a cui fa riferimento anche ilLilia/Lily. Lo stesso dicasi per la variante serba e croata Ljiljana che può, di fatto, essere ricondotta al termine serbocroato indicante il giglio, ljiljan. In Inghilterra l’uso di questoè attestato sin dal XVI secolo, ma è diventato popolare veramente solo a partire dal XIX secolo; in Italia invece ilè piuttosto recente, e si attesta in particolare nel Centro Nord, meno nel Sud. A portarlo, nel nostro Paese, la senatrice a vita ...

