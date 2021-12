Liguria | ha fermato quasi 100 treni | arrestato frenatore seriale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Aveva bloccato una serie diin marcia trae basso Piemonte per un totale di cento episodi . Adesso è statodalla polizia ferroviaria: si tratta di un uomo di 47 anni di origini ...

Gli uomini della polizia ferroviaria dellainsieme ai colleghi di Novi Ligure e di Alessandria hanno ricostruito tutti gli episodi degli ultimi tempi e li hanno trasmessi all'autorità ...Genova - Se nell'ultimo anno vi siete trovati a salire su un treno tra, Piemonte e Lombardia che all'improvviso s'è stoppato inspiegabilmente, potrebbe non esser stata colpa solo dello stato in cui versano le ferrovie italiane. Avete solo avuto la sventura di ...L'uomo è accusato di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Spesso è riuscito a fermare la marcia dei convogli all'interno di gallerie, per poi passare inosservato e scap ...L'uomo, un cittadino bulgaro di 47 anni, era oramai noto alla maggior parte dei capitreno che, vedendolo salire a bordo, avvisavano subito la Polizia ferroviaria prima della ripartenza del treno. Le i ...