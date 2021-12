L' ex Roma e Juve Benatia annuncia il ritiro | «Realizzato il mio sogno»

Leggi su footdata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex difensore di Udinese,ntus Medhihato a 34 anni ildal calcio giocato. Il calciatore marocchino ha scritto un lungo post su Instagram, in cui ha ringraziato anche tutti i club in cui ha militato. “Fin da piccolo avevo un solo, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ogni fase della mia carriera”, ha scritto. “Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un calciatore professionista ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di 15 anni di ‘buon e leale servizio’ al calcio, avendo giocato nelle competizioni più prestigiose, ho deciso di ...