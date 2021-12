L’ex Barcellona attacca Koeman: “Per lui contaminavo il gruppo!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Barcellona non trova pace. Dopo l’eliminazione in Champions League continuano le polemiche in casa blaugrana. A parlare questa volta è Junior Firpo, ex terzino catalano ora in forza al Leeds. Nella sua confessione un attacco diretto a Ronald Koeman, ex tecnico degli spagnoli. Firpo-Barcellona Queste le parole del giocatore: “Koeman mi diceva che mi allenavo male, che contaminavo il gruppo. Cosa significa? Non so come un calciatore giovane possa cambiare il modo di pensare dei veterani. Non ne ho parlato coi miei compagni, ho solo detto al mio agente che volevo andarmene a tutti i costi dal Barça” Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021)non trova pace. Dopo l’eliminazione in Champions League continuano le polemiche in casa blaugrana. A parlare questa volta è Junior Firpo, ex terzino catalano ora in forza al Leeds. Nella sua confessione un attacco diretto a Ronald, ex tecnico degli spagnoli. Firpo-Queste le parole del giocatore: “mi diceva che mi allenavo male, cheil gruppo. Cosa significa? Non so come un calciatore giovane possa cambiare il modo di pensare dei veterani. Non ne ho parlato coi miei compagni, ho solo detto al mio agente che volevo andarmene a tutti i costi dal Barça”

