Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, una nuova terapia per pazienti con Leucemia linfatica cronica sia di nuova diagnosi sia precedentemente trattati. È la più frequente fra le leucemie negli adulti (30% di tutte le diagnosi) nel mondo occidentale: ogni anno in Italia si stimano circa 3.400 nuovi casi. Della patologia e dell'evoluzione nell'approccio terapeutico si è parlato oggi nel corso di una conferenza stampa di AstraZeneca a Milano. "La Leucemia linfatica cronica può avere un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, che sono spesso anziani over 70, colpiti anche da altre patologie - spiega Paolo Ghia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Leucemia linfatica Leucemia linfatica cronica , migliore qualità della vita con il nuovo farmaco AstraZeneca Un farmaco in grado di migliorare la qualità della vita di chi soffre di leucemia linfatica cronica . Stiamo parlando di acalabrutinib , medicinale da oggi disponibile anche in Italia per il trattamento della patologia. Per il trattamento della neoplasia del sangue, sia ...

Debolezza, emorragie e infezioni: i sintomi delle leucemie Quindi le principali forme a noi note sono: la leucemia linfatica acuta, la leucemia linfatica cronica, la leucemia mieloide acuta e la leucemia mieloide cronica.

Leucemia linfatica cronica, da AstraZeneca il nuovo farmaco per il trattamento il Giornale Leucemia linfatica cronica, nuova terapia disponibile in Italia Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, una nuova terapia per pazienti con leucemia linfatica cronica sia di nuova diag ...

Leucemia linfatica cronica. Acalabrutinib da oggi è disponibile in Italia Aifa approva la rimborsabilità di acalabrutinib nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica sia di nuova diagnosi sia recidivati refrattari. Paolo Ghia, Professore di Oncologia Medica all’Unive ...

