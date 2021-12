**Letteratura: Zola, Bnf acquista manoscritto 'Germinale' versione teatrale** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - L'autografo della versione teatrale di "Germinale" (titolo originale 'Germinal'), romanzo dello scrittore francese Émile Zola (1840-1902), è stato venduto in un'asta online organizzata dalla sede di Parigi della casa d'aste inglese Sotheby's per 138.600 euro. Il manoscritto è stato acquistato dalla Biblioteca Nazionale di Francia che già custodisce quasi tutti i manoscritti di Zola e in particolare del ciclo "Les Rougon-Macquart". L'acquisizione è stata resa pubblica da Laurence Engel, presidente della BnF. Il manoscritto di più di 454 pagine, l'ultimo di grandi proporzioni dell'autore ancora in mani private e conosciuto solo da uno sparuto gruppo di studiosi di Zola, presenta l'adattamento per il palcoscenico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - L'autografo dellateatrale di "" (titolo originale 'Germinal'), romanzo dello scrittore francese Émile(1840-1902), è stato venduto in un'asta online organizzata dalla sede di Parigi della casa d'aste inglese Sotheby's per 138.600 euro. Ilè statoto dalla Biblioteca Nazionale di Francia che già custodisce quasi tutti i manoscritti die in particolare del ciclo "Les Rougon-Macquart". L'acquisizione è stata resa pubblica da Laurence Engel, presidente della BnF. Ildi più di 454 pagine, l'ultimo di grandi proporzioni dell'autore ancora in mani private e conosciuto solo da uno sparuto gruppo di studiosi di, presenta l'adattamento per il palcoscenico del ...

