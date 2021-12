Letta: “Lo sciopero? Non me l’aspettavo. Manovra equilibrata”. Landini: “50% della gente non vota, non si sente rappresentata” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I sindacati fanno il loro mestiere. Lo sciopero generale? Non me l’aspettavo. Si è realizzata la più grande riduzione di tasse sul lavoro mai fatta prima. Io ritengo che la legge di Bilancio che il governo ha presentato, che è stata aggiustata e sarà migliorata in Parlamento, sia una legge equilibrata per il Paese, interviene su temi sensibili come la non autosufficienza“. Il segretario del Pd Enrico Letta intervistato da Corriere tv esplicita per la prima volta il suo giudizio sulla mobilitazione proclamata da Cgil e Uil per il 16 dicembre. Letta – come il ministro del Lavoro Andrea Orlando – è stato quindi colto di sorpresa dallo sciopero contro quella che per le due sigle è una Manovra “socialmente ingiusta”. E ora promette “impegno, se saremo ancora al governo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I sindacati fanno il loro mestiere. Logenerale? Non me. Si è realizzata la più grande riduzione di tasse sul lavoro mai fatta prima. Io ritengo che la legge di Bilancio che il governo ha presentato, che è stata aggiustata e sarà migliorata in Parlamento, sia una leggeper il Paese, interviene su temi sensibili come la non autosufficienza“. Il segretario del Pd Enricointervistato da Corriere tv esplicita per la prima volta il suo giudizio sulla mobilitazione proclamata da Cgil e Uil per il 16 dicembre.– come il ministro del Lavoro Andrea Orlando – è stato quindi colto di sorpresa dallocontro quella che per le due sigle è una“socialmente ingiusta”. E ora promette “impegno, se saremo ancora al governo, ...

Advertising

MarcoValerii : Pensieri e parole. Letta: «Per il Quirinale meglio una maggioranza larga anche con Meloni. Poi la legge elettorale» - StevenSantuz : Letta: Lo sciopero generale? Non me lo aspettavo!! Ero troppo impegnato a giocare a biliardino a Capalbio…. - GigiPadovani : Letta: «Per il Quirinale meglio una maggioranza larga anche con Meloni. Poi la legge elettorale»… - infoitinterno : L.Bilancio: Letta, non mi aspettavo sciopero, è legge positiva - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il Quirinale, lo sciopero, le tasse: Venanzio Postiglione intervista Enrico Letta -