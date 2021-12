L'Eredità, si torna a fare festa con il campione Manfredi che trova il tesoro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo un lunghissimo periodo di piattume, eccome che è tornata la vittoria a far visita a L'Eredità. Nel corso della puntata del 9 dicembre non sono mancati siparietti simpatici, risate e giochi colmi di suspense. A dare maggior movimento al gioco televisivo condotto da Flavio Insinna ci hanno pensato i sette concorrenti: Jacopo, Manfredi, Elisa, Roberto, Chiara S, Elena e la campionessa Chiara. Quest'ultima, messe da parte le recenti sconfitte, ha dovuto cedere il suo posto alla Ghigliottina a Manfredi, il quale non si è lasciato scappare la ghiotta occasione di vincere un sostanzioso montepremi. Tuttavia, poco prima che le professoresse potessero alzare i calici per i tradizionali brindisi in onore del vincitore, Manfredi ha mostrato qualche perplessità davanti a Flavio ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo un lunghissimo periodo di piattume, eccome che èta la vittoria a far visita a L'. Nel corso della puntata del 9 dicembre non sono mancati siparietti simpatici, risate e giochi colmi di suspense. A dare maggior movimento al gioco televisivo condotto da Flavio Insinna ci hanno pensato i sette concorrenti: Jacopo,, Elisa, Roberto, Chiara S, Elena e lassa Chiara. Quest'ultima, messe da parte le recenti sconfitte, ha dovuto cedere il suo posto alla Ghigliottina a, il quale non si è lasciato scappare la ghiotta occasione di vincere un sostanzioso montepremi. Tuttavia, poco prima che le professoresse potessero alzare i calici per i tradizionali brindisi in onore del vincitore,ha mostrato qualche perplessità davanti a Flavio ...

