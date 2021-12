L’Eredità 9 dicembre 2021, Manfredi indovina al primo colpo la parola alla Ghigliottina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Grande plot twist inaspettato nella puntata di quest’oggi de L’Eredità. E’ stato Manfredi da Buccino, in provincia di Salerno a raggiungere il gioco finale, diventando il nuovo campione. Il campione è arrivato a concorrere per 140 000 mila euro, diventato poi 17 500 euro a seguito di alcuni dimezzamenti. Queste sono le parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa: Nascondere Dipartimento Amico Sierra Madre San Gennaro A seguito dello scadere del tempo, Manfredi ha scritto la parola Tesoro, collegandola a San Gennaro poiché conosce bene il Santo essendo di origine campana. Grazie a questa brillante intuizione, il campione si è portato a casa 17 500 euro. Ecco le spiegazioni di Flavio Insinna Nascondere il tesoro Dipartimento del tesoro: dipartimento del ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Grande plot twist inaspettato nella puntata di quest’oggi de. E’ statoda Buccino, in provincia di Salerno a raggiungere il gioco finale, diventando il nuovo campione. Il campione è arrivato a concorrere per 140 000 mila euro, diventato poi 17 500 euro a seguito di alcuni dimezzamenti. Queste sono le parole indizio scelte dagli autori perre lamisteriosa: Nascondere Dipartimento Amico Sierra Madre San Gennaro A seguito dello scadere del tempo,ha scritto laTesoro, collegandola a San Gennaro poiché conosce bene il Santo essendo di origine campana. Grazie a questa brillante intuizione, il campione si è portato a casa 17 500 euro. Ecco le spiegazioni di Flavio Insinna Nascondere il tesoro Dipartimento del tesoro: dipartimento del ...

Advertising

ilnazionaleit : Neve e ghiaccio davanti alla scuola: l'8 dicembre lascia un'eredità scomoda in circoscrizione 8 [FOTO] - torinoggi : Neve e ghiaccio davanti alla scuola: l'8 dicembre lascia un'eredità scomoda in circoscrizione 8 [FOTO] - NotizieFrance : L'8 dicembre di 41 anni fa Mark David Chapman sparò 4 colpi di pistola mettendo fine alla vita di John Lennon. Poe… - bakeoffitalia : L'Eredità e Soliti Ignoti non vanno in onda oggi 7 dicembre 2021 - Zazoom - infoitcultura : Prima della Scala su Rai 1 con Macbeth: saltano Vita in Diretta, L’Eredità e I Soliti Ignoti martedì 7 dicembre -