(Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Carloè stato nominato Image & Communication Director del, a partire dal 3 gennaio 2022. Nella sua funzione, egli riporterà a Raffaele Fusilli, Managing DirectorBrand Italy & Country Head Italy., 49 anni, sposato con un figlio, ha conseguito una laurea in ingegneria e ha trascorso gran partesua vita professionale nellaautomotive. Tra gli altri, ha ricoperto il ruolo di responsabileper Peugeote, successivamente, di direttoreed Eventi per Groupe Psa. A Carloriporteranno Paola Rèpaci,/ Alpine Product & Corporate ...

Advertising

Italpress : Leoni alla guida della direzione comunicazione gruppo Renault Italia - AcribusFlammis : @Mauri71o @Teomatto71 @Massimotagliat2 È comunque bello vedere tanta acredine nei confronti di chi praticamente nep… - LuigiMazzilli4 : Il dr Guido Rossi, dopo aver parlato col suo avvocato è corso a vaccinarsi. Sono tutti leoni su fb, poi pecoroni di… - ABMnewscom : CARLO LEONI NOMINATO ALLA GUIDA DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE DEL GRUPPO RENAULT ITALIA - saraamurolo_ : RT @nocriterioe: facile nascondersi dietro l'ironia quando queste cessate le scrivi ogni settimana. facile dirlo dopo che lei ti risponde e… -

Ultime Notizie dalla rete : Leoni alla

Italpress

, 49 anni, sposato con un figlio, ha conseguito una laurea in ingegneria e ha trascorso gran parte della sua vita professionale nella comunicazione automotive. Tra gli altri, ha ricoperto il ...Giovani. Leonardo Pulcini e Arthur Rougier s ono stati nominati come migliori piloti dello Young ... Leo e Arthur hanno dimostrato di possedere non solo talentoguida ma anche la giusta ...RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 30 nuovi soggetti positivi al test Covid-19. Rieti (10) – Accumoli (4) ...ROMA (ITALPRESS) – Carlo Leoni è stato nominato Image & Communication Director del Gruppo Renault Italia, a partire dal 3 gennaio 2022. Nella sua funzione, egli riporterà a Raffaele Fusilli, Managing ...