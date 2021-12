Legia-Spartak Mosca | Pekhart sbaglia rigore al 98? | Napoli costretto agli spareggi VIDEO

(Di giovedì 9 dicembre 2021)condannato. A Varsavia, nel match travalido per la sesta giornata di Europa League, gli ospiti vanno subito in vantaggio al 17? con Bakaev e i padroni di casa sfiorano la rete del pareggio in varie occasioni. Nel corso dell’ultimo minuto di recupero Thomasha l’incredibile opportunità di firmare l’1-1 con un calcio di, ma l’attaccanteclamorosamente. La formazione russa conquista così i tre punti portandosi al primo posto davantiazzurri di Spalletti, che dovranno giocarsi gli. SportFace.

Advertising

claudioruss : #UEL Il #Napoli arriverà primo se vince con il #Leicester e lo Spartak non vince. Il Napoli arriverà secondo se vin… - sportli26181512 : Spartak agli ottavi, Napoli al playoff: il #Legia sbaglia il rigore del pari al 98'!: I russi si prendono la vetta… - ConteAlmaviva : intanto con un rigore sbagliato al 99' il Legia permette allo Spartak Mosca di vincere il girone e manda il Napoli… - sportface2016 : #LegiaSpartak : #Pekhart sbaglia rigore al 98', #Napoli costretto agli spareggi - 90Christian1 : @HungryMancio Poteva adare ancora meglio se il Legia al 98esimo non avesse sbagliato il rigore,in conference sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Legia Spartak

Azzurri secondi in virtù della vittoria delloMosca in casa delVarsavia, (i polacchi hanno sbagliato un calcio di rigore all'ultimo minuto) - entrambe le squadre chiudono a quota 10 ma ...IL PROGRAMMA Anversa - Olympiacos: FINALE 1 - 0 Fenerbahce - Francoforte: FINALE 1 - 1Mosca: FINALE0 - 1 Lione - Rangers: FINALE 1 - 1 Napoli - Leicester: FINALE 3 - 2 Real Sociedad -...Napoli condannato agli spareggi. A Varsavia, nel match tra Legia e Spartak Mosca valido per la sesta giornata di Europa League, gli ospiti vanno subito in vantaggio al 17' con Bakaev e i padroni di ...La squadra di Spalletti rispetta le pretese della vigilia e incassa tre punti necessari alla qualificazione, anche se il successo dello Spartak Mosca in casa del Legia Varsavia condanna gli azzurri al ...