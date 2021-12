Le registrazioni audio di WhatsApp si rinnovano con nuove funzioni e nuova grafica

Leggi su tuttoandroid

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È giunto, finalmente, il momento del rinnovamento delledi: tutte le funzionalità anticipate negli ultimi mesi, infatti, sono in roll out per gli utenti, con attivazione da remoto lato server, a partire da oggi pomeriggio. L'articolo proviene da TuttoAndroid.