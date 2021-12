Le nuove regole Ue "assumerebbero" solo il 6% dei riders (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 28 milioni i cosiddetti lavoratori autonomi delle piattaforme online in Europa. Di questi, circa 5 milioni e mezzo, cioè il 20 per cento del totale, si ritrovano probabilmente in una categoria sbagliata: autonomi quando invece dovrebbero essere riconosciuti come dipendenti a tutti gli effetti. Ma solo 1 milione e 700mila, secondo le stime di Bruxelles, potrebbe riuscire a ottenere il riconoscimento di lavoratore dipendente per effetto delle nuove norme approvate ieri dalla Commissione Europea in quello che è un tentativo di riconoscere diritti in un settore ormai centrale nelle nostre economie, eppure ancora legato ad un andazzo da ‘far west’. La montagna partorisce il topolino, visti i numeri? Non del tutto. Il piano von der Leyen resta ‘rivoluzionario’ perché ribalta l’onere della prova quando aziende come Uber o Deliveroo finiscono in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 28 milioni i cosiddetti lavoratori autonomi delle piattaforme online in Europa. Di questi, circa 5 milioni e mezzo, cioè il 20 per cento del totale, si ritrovano probabilmente in una categoria sbagliata: autonomi quando invece dovrebbero essere riconosciuti come dipendenti a tutti gli effetti. Ma1 milione e 700mila, secondo le stime di Bruxelles, potrebbe riuscire a ottenere il riconoscimento di lavoratore dipendente per effetto dellenorme approvate ieri dalla Commissione Europea in quello che è un tentativo di riconoscere diritti in un settore ormai centrale nelle nostre economie, eppure ancora legato ad un andazzo da ‘far west’. La montagna partorisce il topolino, visti i numeri? Non del tutto. Il piano von der Leyen resta ‘rivoluzionario’ perché ribalta l’onere della prova quando aziende come Uber o Deliveroo finiscono in ...

Advertising

MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - Radio1Rai : ??#Bruxelles Nuove regole europee a tutela di #rider e lavoratori di piattaforme come #Uber #Deliveroo e #Glovo Si v… - nostrobardo : RT @HuffPostItalia: Le nuove regole Ue 'assumerebbero' solo il 6% dei riders - HuffPostItalia : Le nuove regole Ue 'assumerebbero' solo il 6% dei riders - LaSpola1 : Nuove regole per l’accesso al Regno Unito, TLTF si prepara -