Lazio, Tare: 'Crediamo nella rimonta in campionato. Segnali positivi' (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA - " Questa è una partita fondamentale, ci dà la possibilità di salTare un turno che vuol dire due settimane di lavoro in totale serenità che è una cosa che ci manca da tempo. Volevamo passare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA - " Questa è una partita fondamentale, ci dà la possibilità di salun turno che vuol dire due settimane di lavoro in totale serenità che è una cosa che ci manca da tempo. Volevamo passare ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare Lazio, Tare: 'Crediamo nella rimonta in campionato. Segnali positivi' Ha presentato così la sfida tra Lazio e Galatasaray, Igli Tare. Ai microfoni di Sky Sport, il ds biancoceleste ha commentato ancora: "Queste sono competizioni che vanno vissute al momento. Dobbiamo ...

Lazio - Muriqi ai saluti: Tare prepara le alternative ...Lazio e Vedat Muriqi si separeranno molto probabilmente a gennaio, con il centravanti kosovaro pronto a tornare in Turchia. Secondo il Corriere dello Sport sono due i nomi sul taccuino di Igli Tare ...

Lazio-Galatasaray, Tare nel pre partita: “Dopo l’errore in Turchia fondamentale per Strakosha la reazione dei tifosi” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alle 21.00 Lazio e Galatasaray scendono in campo per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League, per capire quale del ...

Lazio - Galatasaray, Tare: "Vogliamo il primato nel girone. Su Strakosha..." Ci siamo, Lazio - Galatasaray sta per cominciare. All'Olimpico i biancocelesti si giocano il primo posto del girone occupato dai turchi e solo con una vittoria accederanno direttamente agli ...

