Lazio, Sarri: «Campo impraticabile. Rinnovo? Qui la piazza giusta per me» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita tenendola in pugno saldamente senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri o una palla ferma. Il terreno poi era ingiocabile, ci ha rallentato tantissimo ma per il grande predominio che abbiamo avuto potevamo costruire qualcosa di più». CRESCITA – «La Lazio deve crescere nel vincere questo tipo di partite e nella continuità di rendimento. Il problema grande di questa squadra è sempre stato l'ordine ma nelle ultime 2-3 partite abbiamo fatti molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri Lazio, le pagelle di CM: bene Luiz Felipe ed Acerbi. Zaccagni pimpante, ma mancano le occasioni Sarri 6 : l'obiettivo era la vittoria, ma quest'ultima non è arrivata. La sua Lazio non riesce ad arrivare prima nel gruppo E di Europa League e sarà costretta a giocarsi lo spareggio. I ...

Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'... Con Sarri è un calcio diverso, si gioca palla a terra. Le ultime partite non abbiamo ...

Lazio-Galatasaray 0-0: un pareggio Niente da fare per la Lazio. L’imperatore Terim porta a termine la missione e non cade all’Olimpico. Il Galatasaray si conferma imperforabile in trasferta e resta al primo posto ...

Lazio - Galatasaray, Sarri: "Rinnovo? Qui sono a mio agio..." Non basta un dominio territoriale per la Lazio nello spareggio primo posto contro il Galatasaray. Deluso ma non troppo, Maurizio Sarri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport ...

