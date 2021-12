Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA - Lanon riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi,- Savic ha commentato ai microfoni di ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??Le pagelle di #LazioGalatasaray: #MilinkovicSavic e #Pedro male, #Marcao muro?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Ci è mancato il gol, peccato aver passato il girone come secondi' - napolimagazine : LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Ci è mancato il gol, peccato aver passato il girone come secondi' - lazio_magazine : LAZIO - Milinkovic-Savic: 'Ci è mancato il gol, peccato aver passato il girone come secondi' - laziopress : Lazio-Galatasaray, Milinkovic: “Ci è mancato il gol ma ci abbiamo provato” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic Lazio, Milinkovic: 'Pensiamo già alle prossime super sfide. E Sarri mi piace...' ROMA - La Lazio non riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi, Milinkovic - Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: ...

Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E Tabellino Lazio : Strakosha; Hysaj , Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic - Savic, Leiva , Basic ; Pedro , Immobile, Zaccagni . All.: Sarri. Galatasaray : Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van ...

Calcio, Europa League, le pagelle di Lazio-Galatasaray 0-0: Terim mette la museruola a Sarri, Zaccagni generoso EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...

Lazio-Galatasaray, Milinkovic: “Ci è mancato il gol ma ci abbiamo provato” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della gara tra Lazio e Galatasaray terminata 1-1 il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic è intervenuto ai ...

ROMA - Lanon riesce a battere il Galatasaray e passare direttamente agli ottavi. Nel post partita dell'Olimpico, dopo lo 0 - 0 contro i turchi,- Savic ha commentato ai microfoni di Sky Sport: ...Tabellino: Strakosha; Hysaj , Luiz Felipe, Acerbi, Marusic;- Savic, Leiva , Basic ; Pedro , Immobile, Zaccagni . All.: Sarri. Galatasaray : Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van ...EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della gara tra Lazio e Galatasaray terminata 1-1 il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic è intervenuto ai ...