Lazio-Galatasaray | Sarri in conferenza | «Avremo bisogno della nostra versione migliore»

Maurizio Sarri carica la sua Lazio alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Galatasary: l'obiettivo è il primo posto nel Gruppo E di Europa League, per cui sarà necessario battere i turchi di Terim. «Domani sarà molto importante: c'è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea, per cui andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa. Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all'andata, spero di vedere la nostra versione migliore perché ce ne sarà bisogno». «Loro sono in testa al girone più complicato dell'Europa League e non hanno mai preso gol in trasferta in Europa quest'anno – ha aggiunto il tecnico, che domani spera di poter contare anche su Ciro ...

