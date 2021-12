Lazio - Galatasaray 0 - 0: Terim costringe Sarri ai sedicesimi di Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) Entrambe già qualificate, Lazio e Galatasaray si giocavano il primo posto del girone E di Europa League valido per il passaggio diretto agli ottavi, senza il turno in più degli spareggi. Gli ospiti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Entrambe già qualificate,si giocavano il primo posto del girone E divalido per il passaggio diretto agli ottavi, senza il turno in più degli spareggi. Gli ospiti ...

UEFAcom_it : ??? Lazio, non basta il pareggio: Galatasaray agli ottavi, Biancocelesti agli spareggi di #UEL... - Gazzetta_it : Lazio, ti toccano i playoff: solo 0-0 col Galatasaray - SkySport : ?? LAZIO-GALATASARAY 0-0 Risultato finale ? ?? - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: 'La Lazio non possiamo rimproverarla per la mancanza di impegno. I giocatori si sono impegnati, ci hanno provato, ma sen… - lazio24h : UEFA Europa League, Lazio - Galatasaray 0-0: biancocelesti ai sedicesimi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Galatasaray Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E Tabellino Lazio : Strakosha; Hysaj , Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic - Savic, Leiva , Basic ; Pedro , Immobile, Zaccagni . All.: Sarri. Galatasaray : Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van ...

Europa League: Lazio - Galatasaray 0 - 0, biancocelesti agli spareggi Lazio e Galatasaray 0 - 0 in una partita del gruppo E di Europa League, giocata all'Olimpico. Con questo risultato la squadra di Sarri è seconda nel girone e ora dovrà disputare, a febbraio 2022, gli ...

Lazio-Galatasaray, Milinkovic: “Ci è mancato il gol ma ci abbiamo provato” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della gara tra Lazio e Galatasaray terminata 1-1 il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic è intervenuto ai ...

Lazio-Galatasaray, Muslera: “Mi fa piacere vedere la Lazio forte così, la ringrazierò sempre” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della partita tra Lazio e Galatasaray terminata 1-1 Fernando Muslera è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le ...

