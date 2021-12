Lazio Galatasaray 0-0 LIVE: equlibrio ma anche nervosismo in campo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata del gruppo E della Europa League 2021-2022 tra Lazio e Galatasaray: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Galatasaray si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo E della Europa League 2021/22. Sintesi Lazio Galatasaray 0-0 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 5? Equilibrio all’Olimpico 11? Tiro Galatasaray – ci prova da fuori area Akturkoglu, il suo tiro però è alto 14? Tentativo della Lazio – Milinkovic si libera bene in area, il suo tiro deviato dalla difesa in angolo 19? Tiro Lazio – Ci prova Pedro che si accentra e calcia, il suo tiro però finisce alto 30? Tanto equilibrio in campo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata del gruppo E della Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo E della Europa League 2021/22. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 5? Equilibrio all’Olimpico 11? Tiro– ci prova da fuori area Akturkoglu, il suo tiro però è alto 14? Tentativo della– Milinkovic si libera bene in area, il suo tiro deviato dalla difesa in angolo 19? Tiro– Ci prova Pedro che si accentra e calcia, il suo tiro però finisce alto 30? Tanto equilibrio in...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Galatasaray Le possibili avversarie dell'Atalanta nei playoff di Europa League Le possibili avversarie dei nerazzurri sono Rangers, Real Sociedad, Olympiacos, Galatasaray (soltanto se arriva secondo dietro la Lazio), Stella Rossa/Braga/Midtjylland, Betis Siviglia, Dinamo ...

Moviola Lazio Galatasaray: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo E della Europa League 2021 - 2022: moviola Lazio Galatasaray L'episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Galatasaray, valido per la 6ª giornata del gruppo E della Europa League 2021 - 22. Dirige la sfida l'arbitro Del Cerro Grande . ...

Le possibili avversarie dell'Atalanta nei playoff di Europa League BERGAMO- L’Atalanta dice addio la Champions League, ma, come terza classificata nel gruppo F, approda ai playoff per continuare in Europa League. I ragazzi di Gasperini si troveranno di fronte una de ...

Lazio-Galatasaray, Marusic: “Match che vale tanto, andiamo a vincere” Nel pre partita di Lazio-Galatasaray, match decisivo per capire chi passerà da primo nel girone E di Europa League, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

