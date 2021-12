Lazio agli spareggi di Europa League 2021/2022: tutte le possibili avversarie (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Lazio non riesce a battere il Galatasaray nello spareggio per il primo posto e non trova il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League 2021/2022: la squadra di Sarri, dunque, dovrà giocare gli spareggi contro le squadre che scendono dalla Champions League, ecco tutte le possibili avversarie. Si tratta di Lipsia, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Porto, Barcellona, Siviglia e Zenit, quasi tutte dunque rivali assolutamente temibili. LE possibili avversarie LIPSIA BORUSSIA DORTMUND SHERIFF TIRASPOL PORTO BARCELLONA SIVIGLIA ZENIT SITO UFFICIALE Lazio SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lanon riesce a battere il Galatasaray nelloo per il primo posto e non trova il pass diretto per gli ottavi di finale di: la squadra di Sarri, dunque, dovrà giocare glicontro le squadre che scendono dalla Champions, eccole. Si tratta di Lipsia, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Porto, Barcellona, Siviglia e Zenit, quasidunque rivali assolutamente temibili. LELIPSIA BORUSSIA DORTMUND SHERIFF TIRASPOL PORTO BARCELLONA SIVIGLIA ZENIT SITO UFFICIALESportFace.

Advertising

repubblica : Europa League, Lazio-Galatasaray 0-0: i biancocelesti ai play-off per l'accesso agli ottavi di finale - LucaMourinhismo : E pure la lazio agli spareggi ???? - IoNascoQui : Finisce qui...Lazio 0 Galatasaray 0 biancocelesti agli spareggi con una delle terze classificate scese dalla Champions - toMMilanello : ???? LA LAZIO È AGLI SPAREGGI È solo 0-0 contro il Galatasaray. Sarri non sfonda, #Lazio seconda nel girone: dovrà… - cmdotcom : #Lazio, 0-0 col #Galatasaray e secondo posto: va agli spareggi per gli ottavi di finale in #EuropaLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio agli Le pagelle di Cska Sofia - Roma 2 - 3: Mayoral meritava più spazio, Abraham letale 6.5 Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti ...30 Torino - Empoli 2 - 2 20:45 Lazio - Udinese 4 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Vicenza 1 - 0 ...

Formula 1, il duello Verstappen - Hamilton visto da Emerson Fittipaldi: "State calmi, qui si fa la storia" Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del ...30 Torino - Empoli 2 - 2 20:45 Lazio - Udinese 4 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Vicenza 1 - 0 ...

Diretta Lazio-Galatasaray 0-0, fine primo tempo: Immobile fallisce il vantaggio, palo colpito dagli ospiti La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...

Europa League, intervallo di Lazio-Galatasaray 0-0: regna l'equilibrio Il primo tempo di Lazio-Galatasaray si è chiuso sullo 0-0. All'Olimpico di Roma, la partita è molto equilibrata ed entrambe le squadre non vogliono perdere.

6.5 Questo contenuto è riservatoabbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti ...30 Torino - Empoli 2 - 2 20:45- Udinese 4 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Vicenza 1 - 0 ...Questo contenuto è riservatoabbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del ...30 Torino - Empoli 2 - 2 20:45- Udinese 4 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Vicenza 1 - 0 ...La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...Il primo tempo di Lazio-Galatasaray si è chiuso sullo 0-0. All'Olimpico di Roma, la partita è molto equilibrata ed entrambe le squadre non vogliono perdere.