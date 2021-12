Lazio, Acerbi: «Siamo stati troppo prudenti. L’andata ci ha penalizzato» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Galatasaray Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «In questa partita Siamo stati prudenti e con pressione perché sapevamo che solo con la vittoria arrivavamo primi ma in ogni partita cerchiamo di sbloccarla prima possibile. Abbiamo comunque fatto una partita con alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio». COSA È MANCATO – «La partita di andata col Galatasaray ci ha penalizzato, oggi dovevamo solo vincere ma loro si sono messi tutti dietro a difendere. Ci è mancato quell’1% per fare goal ma i turchi hanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Francesco, difensore della, ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Galatasaray Francesco, difensore della, ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «In questa partitae con pressione perché sapevamo che solo con la vittoria arrivavamo primi ma in ogni partita cerchiamo di sbloccarla prima possibile. Abbiamo comunque fatto una partita con alcune occasioni che potevamo sfruttare meglio». COSA È MANCATO – «La partita di andata col Galatasaray ci ha, oggi dovevamo solo vincere ma loro si sono messi tutti dietro a difendere. Ci è mancato quell’1% per fare goal ma i turchi hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi Acerbi: 'Alla Lazio serve qualcosa dal mercato, ma siamo forti!' Acerbi e i tanti impegni "Quando giochi tanto, anche per il Covid, ti trovi partite ogni tre giorni. Fisicamente e mentalmente un po' ti porta via. Non è un alibi, altrimenti sei scarso. Ma è un dato ...

Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E Tabellino Lazio : Strakosha; Hysaj , Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic - Savic, Leiva , Basic ; Pedro , Immobile, Zaccagni . All.: Sarri. Galatasaray : Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van ...

Lazio-Galatasaray, Acerbi: “Serviva più cattiveria, non è facile giocare ogni 3-4 giorni” Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Galatasaray in Europa League 2021/2022. Le sue parole.

Lazio – Galatasaray, Acerbi: “C’è mancata la cattiveria ma la squadra ha fatto bene” La Lazio pareggia all’Olimpico contro il Galatasaray e chiude al secondo posto la fase a gironi di Europa League, abbandonando la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.

