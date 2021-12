Lavoro nero, false fatture ed evasione: il boom dell’economia illegale in Emilia Romagna. Con l’ombra dei clan: “È raddoppiato il riciclaggio” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Così come gli incendi dolosi, che accendono campanelli d’allarme sulle possibili intimidazioni e ritorsioni di stampo mafioso, i reati economici e societari offrono un quadro realistico delle distorsioni del mercato e della capacità di penetrazione di organizzazioni criminali vecchie e nuove. Con l’aggravante delle armi sempre pronte a sparare contro chi non si adegua. I carabinieri di Reggio Emilia ne hanno sequestrate 115 tra fucili, pistole e armi bianche nei primi sette mesi del 2021, assieme a 3492 munizioni, con 48 denunce e 9 arresti collegati. Più o meno nello stesso periodo l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha analizzato 150mila imprese attive a novembre 2020 nel Paese, per segnalare le potenziali prossimità con la criminalità organizzata. Nel centro nord i flussi finanziari maggiormente sospetti si concentrano in quattro province: Roma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Così come gli incendi dolosi, che accendono campanelli d’allarme sulle possibili intimidazioni e ritorsioni di stampo mafioso, i reati economici e societari offrono un quadro realistico delle distorsioni del mercato e della capacità di penetrazione di organizzazioni criminali vecchie e nuove. Con l’aggravante delle armi sempre pronte a sparare contro chi non si adegua. I carabinieri di Reggione hanno sequestrate 115 tra fucili, pistole e armi bianche nei primi sette mesi del 2021, assieme a 3492 munizioni, con 48 denunce e 9 arresti collegati. Più o meno nello stesso periodo l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha analizzato 150mila imprese attive a novembre 2020 nel Paese, per segnalare le potenziali prossimità con la criminalità organizzata. Nel centro nord i flussi finanziari maggiormente sospetti si concentrano in quattro province: Roma, ...

