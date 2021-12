L’assembramento irresponsabile che vuole Landini Il Papa | invece

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Al direttore - Green pass: piano B in Inghilterra, molte facce da C in Italia.Giuseppe De Filippi Al direttore - Pierre Carniti, segretario della Cisl negli anni Ottanta del secolo scorso, se ne uscì allora con una delle sue fulminanti intemerate che suonava più o meno così: la Uil è uno stato d’animo. Forse gli scappò il detto o forse no, certo non poteva prevedere che quarant’anni dopo grazie anche alMaurizio della Cgil lo stato d’animo si sarebbe trasformato in una solida e motivata piattaforma rivendicativa.Valerio Gironi A proposito di, due osservazioni, anzi tre. Osservazione numero uno, che si propone in modo quasi naturale dopo aver visto ieri mattinaFrancesco andare in piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolata in orario anti affollamenti, alle 6.15: ma gli assembramenti ...