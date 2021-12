Landini: “La maggioranza non si rende conto della situazione sociale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “Ho la sensazione che la maggioranza e il sistema dei partiti non si stanno rendendo conto, e lo dico con giustificato motivo, di quella che è la reale situazione sociale delle persone nel nostro Paese”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini (foto), a “L’aria che tira” su La7, invitandoli “a tornare in sintonia” con il Paese. “Il problema di essere solo lo ha chi non sta capendo quello che succede oggi nel Paese. E noi non lavoriamo per dividere, ma per unire il Paese”, aggiunge rimarcando che lo sciopero proclamato con la Uil “non è politico o contro qualcuno” ma per ottenere risultati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “Ho la sensazione che lae il sistema dei partiti non si stannondo, e lo dico con giustificato motivo, di quella che è la realedelle persone nel nostro Paese”. Così il segretario generaleCgil, Maurizio(foto), a “L’aria che tira” su La7, invitandoli “a tornare in sintonia” con il Paese. “Il problema di essere solo lo ha chi non sta capendo quello che succede oggi nel Paese. E noi non lavoriamo per dividere, ma per unire il Paese”, aggiunge rimarcando che lo sciopero proclamato con la Uil “non è politico o contro qualcuno” ma per ottenere risultati. L'articolo L'Opinionista.

