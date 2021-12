Landini, capolavoro al contrario. sindacati divisi, lo sciopero farsa del 16 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pessimo segnale (politico) la spaccatura tra Cgil e Uil da una parte (che per il 16 dicembre si schierano compatte nello sciopero generale e Cisl e Ugl dall'altra. L'annuncio dello sciopero generale di Cgil e Uil (guidate dai battaglieri segretaria Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri), è una dichiarazione di guerra che terremota il côté politico di riferimento. Partito democratico e compagnia variegata stanno facendo di tutto per evitare la piazza alla vigilia delle festività. Ma al momento di soluzioni all'orizzonte non ce ne sono. Gli sherpa di collegamento tra partiti e sindacati hanno il loro da fare. Viaggiano veloci per tentare una riappacificazione (senza sbugiardare nessuno). Maurizio Landini, confessandosi con il Corriere della Sera, alza la polvere: «Il presidente Draghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pessimo segnale (politico) la spaccatura tra Cgil e Uil da una parte (che per il 16si schierano compatte nellogenerale e Cisl e Ugl dall'altra. L'annuncio dellogenerale di Cgil e Uil (guidate dai battaglieri segretaria Maurizioe Pierpaolo Bombardieri), è una dichiarazione di guerra che terremota il côté politico di riferimento. Partito democratico e compagnia variegata stanno facendo di tutto per evitare la piazza alla vigilia delle festività. Ma al momento di soluzioni all'orizzonte non ce ne sono. Gli sherpa di collegamento tra partiti ehanno il loro da fare. Viaggiano veloci per tentare una riappacificazione (senza sbugiardare nessuno). Maurizio, confessandosi con il Corriere della Sera, alza la polvere: «Il presidente Draghi ...

Advertising

ddgiusto : RT @velo_di_maia: Capolavoro del grillino di complemento, orfano di #Conte, #Landini e della #Cgil! Rompono l'unità sindacale tirandosi die… - gaiaitaliacom : Lo sciopero politico del Landini solitario sembra essere la scelta suicida in tempi di covid di un'aspirante leader… - brius : RT @velo_di_maia: Capolavoro del grillino di complemento, orfano di #Conte, #Landini e della #Cgil! Rompono l'unità sindacale tirandosi die… - n_nad1a : RT @shineelite2: Dunque,quando bombetta fece cadeare Conte,in piena pandemia,tutti lo salutrono come il 'capolavoro politico',de sto cazzo.… - shineelite2 : RT @shineelite2: Dunque,quando bombetta fece cadeare Conte,in piena pandemia,tutti lo salutrono come il 'capolavoro politico',de sto cazzo.… -