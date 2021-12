La7 | ospite di Giletti il dentista del braccio in silicone | «Ho dovuto piegarmi al sistema»

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una delle notizie più bizzarre diventate virali negli ultimi giorni è senza dubbio quella dell'uomo di Biella che si è presentato in un centro vaccinale della sua città con una protesi di'al posto' del. I fatti e le polemiche Ad aggiungere ilarità al quadro è un dettaglio non da poco: il soggetto in questione è un, dunque un medico a tutti gli effetti. L'uomo si era presentato venerdì mattina in un hub vaccinale di Biella con una protesi di‘al posto' del suo. Era realmente convinto che gli infermieri non se ne accorgessero e ‘bucassero' l'oggetto al posto della sua vena. Dopo essere stato scoperto dallo staff sanitario, l'uomo ha perfino implorato di avere un attestato di vaccinazione pur non essendosi sottoposto alla puntura. «Mi serve per lavorare», ha ...