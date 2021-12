LA TRUFFA DELLA TRIANGOLAZIONE NEGLI ANNUNCI ONLINE : LA VARIANTE CON CAMBIO DI INDIRIZZO E QUELLA DELLA RICARICA SBAGLIATA (Di giovedì 9 dicembre 2021) Attenzione a questa tipologia di TRUFFA, QUELLA DELLA TRIANGOLAZIONE, perchè oltre ad esserne vittime potreste venire accusati anche di TRUFFA. Una vera beffa! Ecco le due varianti : TRUFFA DELLA TRIANGOLAZIONE con CAMBIO di INDIRIZZO. Il pagamento a voi destinato avviene da una terza persona, ignara di tutto, con un nome e cognome differente da quelli DELLA persona che vi ha contattato. La scusa del TRUFFAtore è “guarda, ha pagato mia madre o mia moglie …, però puoi spedirmi l’oggetto qui?”. La “madre”, “la moglie” … è in realtà una persona anche lei TRUFFAta che non sa che sta acquistando da voi ed il “qui” è ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 9 dicembre 2021) Attenzione a questa tipologia di, perchè oltre ad esserne vittime potreste venire accusati anche di. Una vera beffa! Ecco le due varianti :condi. Il pagamento a voi destinato avviene da una terza persona, ignara di tutto, con un nome e cognome differente da quellipersona che vi ha contattato. La scusa deltore è “guarda, ha pagato mia madre o mia moglie …, però puoi spedirmi l’oggetto qui?”. La “madre”, “la moglie” … è in realtà una persona anche leita che non sa che sta acquistando da voi ed il “qui” è ...

Advertising

Piu_Europa : Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in… - Massimi63165837 : RT @Piu_Europa: Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in prima s… - silviamatvent : RT @Piu_Europa: Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in prima s… - fbozza : @GiovaQuez Un povero stupido che cerca di evitare una sanzione per truffa ed una radiazione cin la storiella della… - IndomitusVirtus : RT @LVDA_Acid: 35 cartelle cliniche uscite per vie traverse dall'ospedale di Brescia, testimoniano la truffa mediatica e quanto Draghi, Spe… -