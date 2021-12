La tromba marina di Ostia alle spalle del Cupolone | la spettacolare fotografia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – I venti e il maltempo si abbattono sul litorale romano, flagellato, nelle prime ore del pomeriggio del 9 dicembre da diversi vortici e trombe d’aria (leggi qui). Ail vortice ha toccato la superfice del mare diventando unaben visibile anche da diverse zone di Roma, come testimonia anche loscatto pubblicato sull’account Instragram di “Welcome to favelas” che ritrae ladispdella cupola di San Pietro. (Il Faro online)

Ultime Notizie dalla rete : tromba marina

Una doppiaha causato momenti di paura sulla costa laziale tra Ostia e Fiumicino. Testimoni riferiscono che il fenomeno si è mosso da nord verso sud e poi di è esaurito in mare. Il forte vento è ...Una grandeè apparsa, a largo della costa di Fiumicino, intorno alle 15.10. Il vortice, per oltre 15 minuti, ha seguito un percorso verso sud prima di venire lentamente "risucchiata" verso l'alto ...Tromba d’aria sul litorale romano tra Ostia e Fiumicino. Una grande tromba d’aria marina è apparsa, a largo della corsa di Fiumicino, intorno alle 15.10.Paura sul litorale romano per una tromba marina che si è formata oggi, 9 dicembre, al largo di Ostia. Boom di segnalazioni dalle zone vicine, da Torvaianica - dove è particolarmente visibile soprattut ...