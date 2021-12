La terza dose è efficace già a tre mesi L’eterologa produce più anticorpi Ma l’Ema non sa dire se sarà necessario adattare i vaccini contro la variante Omicron

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “La raccomandazione attuale è di somministrare dosi di richiamo preferibilmente dopo 6. I dati disponibili supportano la somministrazione sicura eddi unadi richiamo già a 3dal completamento della vaccinazione primaria”. È quanto ha detto il responsabile della task forceanti-Covid dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri. “Gli studi – ha aggiunto – dimostrano che la combinazione divirali vettoriali seguiti damRNAalti livelli diil coronavirus quando viene utilizzata come vaccinazione primaria o come richiamo”. Per quanto riguarda gli under 12, il responsabile della task forceanti-Covid ...