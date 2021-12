La smart TV di Panasonic colma le lacune | dopo Disney+ arriva anche Apple TV+

(Di giovedì 9 dicembre 2021)annuncia l'arrivo dell'app nativa per il servizio di streamingTV+ per la sua piattaforma diTV My Home Screen. L'app disponibile per i TV prodotti dal 2017 in avanti....

Ultime Notizie dalla rete : smart Panasonic

...LCD serie EX e OLED serie EZ Gamma 2018 LCD serie FX e OLED serie FZ Gamma 2019 LCD serie GX e OLED serie GZ Gamma 2020 LCD serie HX e OLED serie HZ Gamma 2021 LCD serie JX e OLED serie JZ...La gran parte delle smart TV con My Home Screen prodotte dal 2017 supportano ora l'app Apple TV+.