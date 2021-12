La Salernitana potrebbe presto cambiare padrone: il comunicato! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni la Salernitana starebbe per cambiare guida societaria. Claudio Lotito starebbe per vendere la società granata anche se non sarebbe stato ancora reso noto l’acquirente. Salernitana, Colantuono, società Il comunicato ufficiale “I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni”. LEGGI ANCHE: Esclusione della Salernitana dalla Serie A? Ultim’ora da SKY LEGGI ANCHE: Terim avvisa la Lazio: “Stimo Sarri, ma domani abbiamo un obiettivo” Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni lastarebbe perguida societaria. Claudio Lotito starebbe per vendere la società granata anche se non sarebbe stato ancora reso noto l’acquirente., Colantuono, società Il comunicato ufficiale “I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni”. LEGGI ANCHE: Esclusione delladalla Serie A? Ultim’ora da SKY LEGGI ANCHE: Terim avvisa la Lazio: “Stimo Sarri, ma domani abbiamo un obiettivo”

