La Roma vince a Sofia ed è agli ottavi di Conference League | doppietta Abraham | ma si fa male Zaniolo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Labatte 3-2 il Cskain trasferta e accede direttamentedi finale di, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya (1-1). Una buona notizia per Mourinho che evita il turno di spareggio del torneo ma perde Nicolòper infortunio. L'allenatore lascia aRui Patricio, Mkhitaryan e Smalling. Tra i pali tocca a Fuzato mentre a centrocampo dal 1? c'è spazio per il giovane Bove con Borja Mayoral ein attacco. Sono proprio i due attaccanti a portare laavanti 3-0. Sblocca il risultato dopo 15? l'ex Chelsea, grazie ad un'azione centrale insistita che favorisce Karsdorp, bravo a servire il più comodo dei palloni per l'ex Chelsea. La ...

PAGELLEFUZATO 5,5 Arrugginito e infreddolito, non giocava una partita da Spezia -dello scorso campionato. Prende due a partita ormai finita. Sul secondo, qualcosa di più poteva ...5, ...Lain Bulgaria, ma il regalo più bello arriva dall'Ucraina. Ai giallorossi non bastava il successo con il CSKA Sofia per il primo posto nel girone di Conference League, ma serviva anche un ...La Roma vince il suo girone di Conference, grazie anche al pareggio dello Zorya. La Roma ringrazia in cirillico: “Daje” FOTO ??J? https://t.co/SF56msyJdM — AS Roma (@OfficialASRoma) December 9, 2021 ...A Sofia la Roma batte 3-2 il CSKA nell'ultimo match di Europa League. Vittoria meritata dei giallorossi, con qualche brivido nel finale, decisa dalle reti di Abraham al 15, Mayoral al 34', Abraham al ...