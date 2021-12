La Roma vince a Sofia, è agli ottavi di Conference League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofia (BULGARIA) (ITALPRESS) – La Roma batte 3-2 il Cska Sofia in trasferta e accede direttamente agli ottavi di finale di Conference League, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya (1-1). Una buona notizia per Mourinho che evita il turno di spareggio del torneo ma perde Nicolò Zaniolo per infortunio. L'allenatore lascia a Roma Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling. Tra i pali tocca a Fuzato mentre a centrocampo dal 1? c'è spazio per il giovane Bove con Borja Mayoral e Abraham in attacco. Sono proprio i due attaccanti a portare la Roma avanti 3-0. Sblocca il risultato dopo 15? l'ex Chelsea, grazie ad un'azione centrale insistita che favorisce Karsdorp, bravo a servire il più comodo dei palloni per l'ex Chelsea. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)(BULGARIA) (ITALPRESS) – Labatte 3-2 il Cskain trasferta e accede direttamentedi finale di, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya (1-1). Una buona notizia per Mourinho che evita il turno di spareggio del torneo ma perde Nicolò Zaniolo per infortunio. L'allenatore lascia aRui Patricio, Mkhitaryan e Smalling. Tra i pali tocca a Fuzato mentre a centrocampo dal 1? c'è spazio per il giovane Bove con Borja Mayoral e Abraham in attacco. Sono proprio i due attaccanti a portare laavanti 3-0. Sblocca il risultato dopo 15? l'ex Chelsea, grazie ad un'azione centrale insistita che favorisce Karsdorp, bravo a servire il più comodo dei palloni per l'ex Chelsea. La ...

