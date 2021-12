La prima volta di Úrsula Corberó da Jimmy Fallon con l’aneddoto su Madonna fan de La Casa di Carta (video) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Úrsula Corberó ha fatto il suo debutto in un late show americano con una breve apparizione da Jimmy Fallon, nel suo celebre Tonight Show, mercoledì 8 dicembre: il più internazionali dei volti de La Casa di Carta, fresca di debutto a Hollywood la scorsa estate col film Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, l’interprete di Tokyo è parsa visibilmente emozionata per questo passaggio importante in uno dei programmi americani più seguiti della tv generalista. In pochi minuti Úrsula Corberó ha dato sfoggio di un perfetto inglese e ha raccontato come è stata travolta dall’esplosione del fenomeno internazionale de La Casa di Carta (qui la nostra recensione del finale), dopo il debutto su Netflix: un’ondata di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha fatto il suo debutto in un late show americano con una breve apparizione da, nel suo celebre Tonight Show, mercoledì 8 dicembre: il più internazionali dei volti de Ladi, fresca di debutto a Hollywood la scorsa estate col film Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, l’interprete di Tokyo è parsa visibilmente emozionata per questo passaggio importante in uno dei programmi americani più seguiti della tv generalista. In pochi minutiha dato sfoggio di un perfetto inglese e ha raccontato come è stata tradall’esplosione del fenomeno internazionale de Ladi(qui la nostra recensione del finale), dopo il debutto su Netflix: un’ondata di ...

