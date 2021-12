La preghiera solitaria di Papa Francesco (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Ore 6 del mattino dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, c'è solo un uomo a percorrere le strade di Roma. Buio, nuvoloni e temperatura sui cinque gradi, quella percepita persino un po' di meno per via dell'umido. Aveva anticipato che avrebbe fatto in modo da evitare gli assembramenti, in queste giornate di covid a variante omicron, così ha fatto: Papa Francesco si presenta alla statua della Madonna, a Piazza Mignanelli, e prega in silenzio mentre la città dorme. L'ora antelucana, in un giorno festivo di dicembre, vale più di un lockdown per tenere la gente a casa, salvificamente lontano dalle resse, anche in una zona come quella di Piazza di Spagna che dello shopping locale è l'epicentro. Aveva fatto sapere, il Papa, che avrebbe sostituito la tradizionale cerimonia di omaggio all'Immacolata con un momento di ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Ore 6 del mattino dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, c'è solo un uomo a percorrere le strade di Roma. Buio, nuvoloni e temperatura sui cinque gradi, quella percepita persino un po' di meno per via dell'umido. Aveva anticipato che avrebbe fatto in modo da evitare gli assembramenti, in queste giornate di covid a variante omicron, così ha fatto:si presenta alla statua della Madonna, a Piazza Mignanelli, e prega in silenzio mentre la città dorme. L'ora antelucana, in un giorno festivo di dicembre, vale più di un lockdown per tenere la gente a casa, salvificamente lontano dalle resse, anche in una zona come quella di Piazza di Spagna che dello shopping locale è l'epicentro. Aveva fatto sapere, il, che avrebbe sostituito la tradizionale cerimonia di omaggio all'Immacolata con un momento di ...

