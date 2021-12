La Nuova Zelanda vieta le sigarette (per sempre) a chi è nato dopo il 2008 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ogni anno, il limite di età sarà alzato, finché non sarà illegale fumare per tutto il Paese Solo il Bhutan, piccolo regno buddista sull'Himalaya orientale, ha fatto meglio, vietando la vendita di sigarette per tutti già da tempo Leggi su it.mashable (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ogni anno, il limite di età sarà alzato, finché non sarà illegale fumare per tutto il Paese Solo il Bhutan, piccolo regno buddista sull'Himalaya orientale, ha fatto meglio,ndo la vendita diper tutti già da tempo

