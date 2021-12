La nuance con cui ci vestiremo nel 2022 | Kamala Harris e Lady Gaga già lo sapevano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Puntuale come ogni anno, il Pantone Color Institute elegge la tonalità che andrà di moda nell’anno successivo. Per il, sarà il 17-3938 Very Peri a spopolare: un blu profondo tendente al viola, acceso da una punta di rosso. Digitale e naturale, freddo e vibrante insieme: un colore decisamente moderno. Moda Pantone Very Peryguarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a dicembre 2021? 5 outfit invernali a cui ispirarsi Pantone“Very ...

...infatti sono le decorazioni in oro combinate elegantementeil nero o il grigio scuro, così come il bianco se si predilige uno stile più minimal. Se poi desiderate essere originali, laper ......non può fare a meno di decorazioni in oro combinate elegantementeil nero o il grigio scuro così come il bianco se si vuole uno stile più minimal. Se poi desiderate essere originali, la...La conosciuta azienda statunitense, che da anni opera nell’ambito delle tecnologie per la grafica e la classificazione dei colori, ha eletto la tonalità regina del 2022. È Very Peri il nuovo “Color Of ...Lo ritroveremo soprattutto, con un accento intrigante, tra gli arredi, su un divano in velluto, sui pattern di un tappeto in fibre naturali e su oggetti di design metallizzati e dall’aspetto high-tech ...