La nostra relazione | come è nata la canzone di Vasco Rossi

Il brano di Vasco Rossi "La nostra relazione", permette anche dopo 43 anni di rispecchiarsi in quegli stessi problemi di coppia del rocker più famoso d'Italia. Era il 10 maggio 1978 quando Vasco Rossi pubblica il primo album "…Ma cosa vuoi che sia una canzone…", la cui registrazione inizia nel 1976. La prima versione mostra in copertina una chitarra temperata, ed vengono pubblicate sole 20.000 copie del disco. Gli 8 brani vengono passati prevalentemente dalle radio autonome e solo nell'Emilia Romagna e Lombardia.

Ultime Notizie dalla rete : nostra relazione X Factor 2021, la finale in diretta: Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA. Chi sarà il vincitore? La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA proporranno 'Sulla nostra relazione', pezzo del 1978 del ...

Ospiti e assegnazioni finale X Factor 2021 dai Maneskin ai duetti con i giudici ... 1 - Making Plans For Nigel - XTC 2 - Girls & Boys - Blur 3 - Sunny Afternoon / Chelsea Dagger - The Kinks / The Fratellis Inedito: Valencia " Bengala Fire gIANMARIA Duetto: La Nostra Relazione di ...

La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA proporranno 'Sulla nostra relazione', pezzo del 1978 del