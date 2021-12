La mossa del cavallo | Renzi candida la ministra Bonetti nel collegio di Gualtieri E spiazza Letta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Rischia di passare agli annali delle elezioni come ilche ha fatto esplodere l’obiettivo del “campo largo” della sinistra. Parliamo di quello lasciato libero da Roberto, del Pd, attuale sindaco di Roma. Ma tant’è: prima Conte che lo rifiuta per paura di restarvi impallinato dal fuoco “amico“, e orache lo sceglie per l’ultimissima provocazione politicandovi laElena. Ovviamente. lui dice che non è così ma la sostanza è quella. Innanzitutto perché il leader di Italia Viva ha calato la cartasenza concordarla con nessuno, neanche con Enricoche pure un diritto di primogenitura lo vanterebbe. E poi perché è ancora fresco il ricordo della sua avversa reazione (e di Carlo Calenda) alla notizia ...

