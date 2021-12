La morte della grande Lina Wertmuller spegne il sorriso di Antonella Clerici (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un inizio di puntata come sempre allegro per Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma dopo la prima interruzione pubblicitaria è stata avvertita della morte di Lina Wertmuller. L’addio della grande regista ha colto tutti di sorpresa, è morta oggi dopo avere dedicato tutta la sua vita al cinema e al teatro italiano. “Tante volte la vita passa attraverso anche notizie che arrivano, abbiamo saputo adesso che è mancata Lina Wertmuller” è così che Antonella Clerici da al suo pubblico la notizia della morte di una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura. “Una grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un inizio di puntata come sempre allegro pernello studio di E’ sempre mezzogiorno ma dopo la prima interruzione pubblicitaria è stata avvertitadi. L’addioregista ha colto tutti di sorpresa, è morta oggi dopo avere dedicato tutta la sua vita al cinema e al teatro italiano. “Tante volte la vita passa attraverso anche notizie che arrivano, abbiamo saputo adesso che è mancata” è così cheda al suo pubblico la notiziadi una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo, del cinema,cultura. “Una...

