La maledizione di Lozano | sbatte di nuovo col volto | il collare e si è rotto un dente

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi. Ancora uno scontro frontale. È scivolato ed è andato a corpo morto contro un difensore. È rimasto a terra. Zielinski ha subito fatto il segno che si èun, pronto per ilche si mette in caso di botte forti. Quest’estate ha subito uno scontro tremendo con il Messico. Ha rischiato di rimanere paralizzato. Al 44esimoesce, al suo posto Malcuit. Napoli-Leicester è sul 2-2, con il Napoli in vantaggio 2-0 e poi ripreso. L'articolo ilNapolista.

Poi purtroppo lamuscolare si abbatte anche su di lui: al di là dell'aspetto sanitario, ... Ancora una volta mi è parso trasfigurato: anche questa è una creazione di Spalletti - 7. ...Quando qualcosa sembra andare per il verso giusto torna ladegli infortuni. Si fa male ... dalla panchina prova a cambiare le cose con Ounas e Petagna al posto di Mertens e, ma l'...Pezzuto lo concede ma Nasca lo invita alla Tv e si scopre un'entrata da tergo di Berardi su un azzurro senza toccare il pallone. Si rivede Pairetto per Bologna-Roma. Due gialli per Abraham e Zaniolo d ...Stregato il Mapei Stadium, e neanche la carica lasciata dalla partita perfetta al Maradona è riuscita a metter fine alla maledizione: «Lo sapevo, proprio come lo scorso ...