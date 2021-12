La Madonna in versione trans, centrodestra indignato per l’opera di un attivista Lgbtq+. La Ue: “Così raggiungiamo lui e la sua comunità” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Vergine Maria in versione trans, questa la rappresentazione dell’influencer “ambasciatore speciale dell’Unione Europea per i diritti Lgtbq“. Pietra dello scandalo, se Così si può definire, la copertina del mensile queer berlinese “Siegessuale” con protagonista Riccardo Simonetti in versione Madonna, con la barba, con bambino. Intrattenitore, attivista e influencer italo-tedesco: “Se ignoriamo il fatto che Gesù non era bianco, potremmo credere che la Vergine Maria avesse la barba. Perché no?”, spiega Simonetti. Immagini e parole che hanno fatto gridare allo scandalo l’intero centrodestra, con le reazioni di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. “La Vergine Maria rappresentata come un trans. È Così che un ‘Ambasciatore speciale Ue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Vergine Maria in, questa la rappresentazione dell’influencer “ambasciatore speciale dell’Unione Europea per i diritti Lgtbq“. Pietra dello scandalo, sesi può definire, la copertina del mensile queer berlinese “Siegessuale” con protagonista Riccardo Simonetti in, con la barba, con bambino. Intrattenitore,e influencer italo-tedesco: “Se ignoriamo il fatto che Gesù non era bianco, potremmo credere che la Vergine Maria avesse la barba. Perché no?”, spiega Simonetti. Immagini e parole che hanno fatto gridare allo scandalo l’intero, con le reazioni di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. “La Vergine Maria rappresentata come un. Èche un ‘Ambasciatore speciale Ue ...

